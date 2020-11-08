Kan donduran olay! Tartıştığı kardeşini boğazından bıçakladı

Olay, 5 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Her ikisi de tarım işçisi olan Celal ve Serkan B. kardeşler sokakta yürüdükleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal B., cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan B. yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. B., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celal B. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadesinde kardeşiyle para meselesi yüzünden tartıştıklarını ve kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip, bıçakladığını söyleyen Celal B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.