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  4. 10 Ağustos 2020 17:09

Kan donduran vahşet! Sevgilisini ve kendini benzin dökerek yaktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda Soner D. (22), tartıştığı sevgilisi ve kendisini benzin dökerek yaktı.

Kan donduran vahşet! Sevgilisini ve kendini benzin dökerek yaktı
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Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner D. (22) ile sevgilisi Merve Y. (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞAÇ KESME MOTORUNUN BENZİNİ İLE YAKTI
Polis ekipleri tarafından hastanede Soner D. ile yapılan sorguda şahsın, Merve Y. ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Y.'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

MERVE YEŞİLTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner D.’un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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