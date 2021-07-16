Karaköy'de tramvay yolunda kaza
Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpışması sonucu gerçekleşen kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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