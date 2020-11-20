Karantinadan kaçıp bilet alırken yakalandılar!

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde 2 çocuklarıyla birlikte 14 gün karantinaya alınan aile, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara gitti. Karantina kurallarını ihlal eden aile, bir firmanın yazıhanesinden bilet almak istedi. Görevli, kendisine verilen HES kodu üzerinden yaptığı sorgulamada, çiftin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini öğrendi. Durum polise bildirildi. Bu sırada çocuklarını da yanlarına alarak, otogardan ayrılmaya çalışan çifte görevliler engel oldu.

İhbar üzerine otogara gelen polis ve sağlık ekipleri, S.A., C.A. ve 2 çocuğunu hiç kimseyle temas etmeyecek bir bölüme aldı. Suriyeli karı-kocaya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 182'şer lira para cezası uygulandı. Suriyeli aile, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na götürüldü.