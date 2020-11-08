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  4. 08 Kasım 2020 16:42

Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı, savunması ''pes'' dedirtti

Karabük’te bir adam, koronavirüs karantinasının ikinci gününde otomobille süt satarken yakalandı.

Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı, savunması ''pes'' dedirtti
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Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu.

Gelen sağlık ekiplerine koronavirüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.

savunma , korona , karantina
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