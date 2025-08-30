  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Görülmemiş vahşet: Karı koca, 500 TL için kiracılarını döve döve öldürdü!

Karı koca, 500 TL için kiracılarını döve döve öldürdü!

Güncelleme:

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 TL'lik şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darbederek ölümüne neden olan öğretmen ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Y.R., 4 yıldır kiracısı olan H.B.'tan (70) şofben arızası için 500 TL talep etti. H.B. ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek, parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

Ev sahibi Y.R. (42) ve eşi N.R. (38), 3 çocuk babası H.B.'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen H.B., kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde H.B.'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden H.B.'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan, şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Y.R., eşi N.R ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheliler Y.R. ve eşi N.R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde ağlayan Y.R. ve eşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemi tamamlanan H.B.'ın cenazesinin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.

İHA

text-ad
Etiketler ev sahibi kiracı darp dayak şiddet şofben
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade
İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi