Karı koca, 500 TL için kiracılarını döve döve öldürdü!

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 TL'lik şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darbederek ölümüne neden olan öğretmen ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Y.R., 4 yıldır kiracısı olan H.B.'tan (70) şofben arızası için 500 TL talep etti. H.B. ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek, parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

Ev sahibi Y.R. (42) ve eşi N.R. (38), 3 çocuk babası H.B.'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen H.B., kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde H.B.'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden H.B.'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan, şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Y.R., eşi N.R ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheliler Y.R. ve eşi N.R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde ağlayan Y.R. ve eşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemi tamamlanan H.B.'ın cenazesinin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.

