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  4. 20 Haziran 2017 12:59

Karnından çıkanı görünce doktorlar da şoke oldu

Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaşın karnından 4,5 kilo ağırlığında 23 santimetre çapında bir kitle çıkarıldı.

Karnından çıkanı görünce doktorlar da şoke oldu
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Çivril'de yaşayan 2 çocuk babası Emin Gündoğdu, bir ay önce şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye gitti. Gittiği hastanede muayene edilen Gündoğdu'nun karın boşluğunda büyük bir kist bulunduğu saptandı. 2 gün önce kentteki özel bir hastaneye giden Gündoğdu'nun ameliyata alınmasına karar verildi. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Akın Avcı tarafından ameliyata alınan Gündoğdu'nun karın boşluğundan, 4.5 kilo ağırlığında ve 23 santimetre çapındaki kitle başarılı bir şekilde alındı.

 Gittiği hastanede karın boşluğunda büyük bir kist olduğunun saptanmasının ardından şaşkınlık yaşadığını ifade eden Gündoğdu, "Tam ümidimi yitirmiş, hayata küsmüşken, Prof. Dr. İbrahim Hocayı ve Dr.Akın Beyi bulduk, hastaneye geldik, hemen tetkik ve tahlillerimizi yaptırdık. Karnımda büyük bir kitle oluşmuştu ve doktor bey acil bir şekilde ameliyata karar verdi. Başarılı bir ameliyat ile o kitleyi karnımdan aldılar. Kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve hastalık hakkında bilgiler aktaran Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, karın boşluğunda bulunan kitlelere genelde geç tanı konulduğunu, tanı sonrası ise cerrahisinin zor olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yıldırım, bu gibi durumlarda en iyi tedavinin agresif cerrahi ve sıkı takip olduğunu belirtti.

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