Kartalkaya'daki faciada belediye başkan yardımcısına gözaltı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 11'E ÇIKTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Tunç, "Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.