Kartalkaya'daki otel faciasında can kaybı yükseldi

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Bolu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DNA testleri sonucu 3 kişinin daha vefat ettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.'' denildi.