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Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'da orman yangını
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde enerji nakil hattından çıkan kıvılcım orman yangınına neden oldu.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde orman yangını çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA

Etiketler kastamonu doğanyurt fırtına enerji nakil hattı
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