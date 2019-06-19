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  4. 19 Haziran 2019 08:14

Kastamonu'nda fuhuş baskını: Çok sayıda gözaltı var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nda fuhuş baskını: Çok sayıda gözaltı var
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Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

Jandarmadaki sorguları süren 9 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

DHA

operasyon , fuhuş , kastamonu
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