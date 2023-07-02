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Kavgaya müdahale eden polislere saldırı: Yaralılar var

Kavgaya müdahale eden polislere saldırı: Yaralılar var
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polisler saldırıya uğradı. Yaralanan 3 polis ayakta tedavi görürken, kavgada yaralanan 3 kişi tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede 3 polis memuru ile kavga eden taraflardan E.Y. (31), M.Y. (68) ve M.K. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurları ise ayakta tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan 3 kişi, ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler bursa inegöl polis saldırı
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