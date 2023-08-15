Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Erzurum'da Ç. çiftinin oğulları olan F.'nin kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular.

Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

İHA