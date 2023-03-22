Kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine 6 ay sonra ulaşıldı.

26 Eylül 2022 tarihinde balık tutmak üzere Cide İlyasbey limanından denize açılan Doğan Ç.'den (39) bir daha haber alınamadı. Ç.'nin kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu. Ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada yapılan aramalarda Ç.'ye ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

PANTOLONDAN KİMLİĞİ ÇIKTI

Bugün Doğanyurt'da denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Ç.'nin kimliği çıktı. Olay yerine gelen Ç.'nin anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Ç.'ye ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

DHA