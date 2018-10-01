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  4. 01 Ekim 2018 17:31

Kayınpederini öldüren gelin: ''Defalarca tecavüz etti''

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kayınpederini silahla öldüren gelinin cezası hakkında kararını verdi.

Kayınpederini öldüren gelin: ''Defalarca tecavüz etti''
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi,  Beykoz'da tacizine uğradığını iddia ettiği kayınpederini silahla vurarak ölümüne neden olan kadına, yerel mahkemenin meşru müdafaa kapsamında verdiği beraat kararını kaldırarak, 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya,  tutuksuz sanık E.Y. ile avukatı katıldı. Savunması alınan sanık Y., suç kastının olmadığını belirterek,  "Meşru müdafaa kapsamında hareket ettim. İlk derece mahkemesinin kararı doğrudur.  İstinaf talebinin reddini talep ederim." dedi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki  mütalaasını açıkladı. Mütalaada, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık Y.'nin üzerine atılı suçu meşru savunma ve zorunluluk koşullarına göre işlediği belirtilerek beraatine karar verilmişse de meşru savunma halinin kabulü için  öngörülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda  gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın olay öncesi veya olay günü kendisine yönelik haksız tahrik  koşulları altında atılı suçu işlediği ve tahrikin ulaştığı boyut gözetilerek üst  derecede indirim yapılmasının isabetli olacağı kaydedilen mütalaada, bu nedenle  sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep  edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Y.'nin avukatı Aydın  Mollaoğlu, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının onanmasını isteyerek,  şunları söyledi:

"Olayda ölen Ahmet Y., çevresindeki ve karşılaştığı kadınlara  karşı cinsel yönden rahatsızlık vermeyi yoğun şekilde yapmaktadır. Nitekim sanığa karşı da devamlı suretle onun hayatını çekilmez bir hal alacak şekilde saldırıda  bulunmuştur. Sanık belirli bir süre direndiyse de maktulün devam eden cinsel taciz ve saldırıları çekilmez bir hal aldığından ve başkaca kurtuluş umudu  kalmadığından eylemi gerçekleştirmiştir. Sanık zayıf ve korunaksız bir durumdadır. Maktulün devam eden saldırılarının önüne geçmek için eylemini gerçekleştirmiştir. Daha önce sabıkası olmayan bir eş, bir anne var karşımızda.  Maktul daha 11 aylık bir çocuğu olan anneye saldırmıştır. Olayda meşru müdafaa  şartları mevcuttur."

"BAŞKA ÇAREM KALMAMIŞTI"

Son sözü sorulan sanık E.Y. ise "Defalarca tecavüze uğradığım  için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı." dedi. Sanık Y.'ın bu sırada ağladığı görüldü.

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza  Mahkemesince sanık E.Y. hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılmasına  karar verdi.

Sanık Y.'ın, kayınpederi Ahmet Y.'ı uyku halindeyken  öldürdüğünün sabit görüldüğünü belirten ceza dairesi, sanığı bu nedenle "çocuk ya  da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı  kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 18  yıla indiren ceza dairesi, sanığın duruşmadaki iyi hal ve tavırlarını takdiri  indirim nedeni sayarak 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Y.'ın tutuksuz yargılanacağını belirten Ceza Dairesi  Başkanı Mehmet Selçuk, Yargıtay'a itiraz etme haklarının bulunduğunu da taraflara  bildirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beykoz'da E.Y. (35), 6 Şubat'ta kendisini taciz ettiği  iddiasıyla kayınpederi 69 yaşındaki Ahmet Y.'ı silahla ateş ederek  yaralamış, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y. olaydan 3 gün  sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esma  Y.'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla  kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan'da  açıkladığı kararında sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığı  gerekçesiyle oy çokluğuyla beraatine karar vermişti.

Bu karara, duruşma savcısı itiraz etmiş, dava dosyasının geldiği  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yargılamanın yeniden yapılması  için duruşma günü vermişti.

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