Kayınpederini öldüren gencin son paylaşımı şoke etti

Çorum'un Alaca ilçesinde kayınpederi Fevzi P.'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldüren Musa T. (20), tutuklandı. Musa T.'ın olaydan önce sosyal medya hesabından, 'Madem ki cennete gidemiyecez o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Olay, Pazartesi gecesi Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Musa T.'tan boşanma aşamasında olan Musa T., kayınpederi Fevzi P.’ye ait eve gitti.

Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa T., kayınpederi Fevzi P.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi P. kurtarılamadı.

Olaydan 3 gün sonra Ankara'da polise teslim olan Musa T., Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Susma hakkını kullanan Musa T., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Cinayet zanlısı Musa T.'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, 'Madem ki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

