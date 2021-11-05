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Kayıp kadının cansız bedeni çaylıkta bulundu

Kayıp kadının cansız bedeni çaylıkta bulundu

Rize'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki kadının cansız bedeni çaylıkta bulundu.

Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşayan Ayşe M.'nin (83) sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama çalışması sonucu M.'nin cansız bedeni, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide yerde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Etiketler rize kayıp kadın
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