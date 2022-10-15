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Kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp olarak aranan iki arkadaş ormanlık alanda ölü bulundu.

Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Y. ile arkadaşı Şaban K.’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik arama sonucu, Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde Y. ve K.’nun hareketsiz yattığını gördü.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Y. ve K.’nin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

Etiketler kırklareli kayıp
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