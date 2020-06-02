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  4. 02 Haziran 2020 15:18

Kayseri'de 6 apartmanın karantina süresi uzatıldı

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan 6 apartmanda, yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine karantina süresi 14 gün uzatıldı.

Kayseri'de 6 apartmanın karantina süresi uzatıldı
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Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan 7 kişi, 20 Mayıs'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişilerin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, 2'şer ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı.

Toplam 58 kişinin oturduğu apartmanlar için uygulanan karantina süresi tedbir nedeniyle 14 gün uzatıldı. Apartmandakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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