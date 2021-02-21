Kazada acı detay! Düğün hazırlığı yapan genç hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ağzıbağlı (23) idaresindeki araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan Yusuf Ağzıbağlı, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak aracından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ağzıbağlı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Feci kazada hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı’nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Normalde her gün servisle gittiği iş yerine kaza günü kendi aracıyla giden Ağzıbağlı’nın geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlandığı, nisan ayında da yapılacak düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ağzıbağlu’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.