Kendini zincirleyen uyuşturucu bağımlısı feci şekilde can verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, kendini zincirlediği lüks villada yanarak hayatını kaybetti.
Antalya’nın Serik ilçesinde lüks bir villada yaşayan ve madde bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirleyen Burak Ü. (26) evde nedeni henüz belirlenmeyen yangında hayatını kaybetti.
Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.
YANARAK CAN VERDİ
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yangın çıktığını duyarak evlerinin önüne gelen gencin annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.
İHA
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