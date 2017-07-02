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  4. 02 Temmuz 2017 13:44

Kendisini aldatan kocasını öldürdü

Konya'da 2 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini aldattığını düşünüp bıçaklayarak öldürdü.

Kendisini aldatan kocasını öldürdü
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevim Hüyük, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 29 yaşındaki Ali Hüyük’ü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’ndeÿmeydana geldi. İlk eşinden boşanan Ali Hüyük, 3 yıl önce Sevim Hüyük ile evlenip bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi. Sevim Hüyük, eşi Ali Hüyük’ün kendisini aldattığından şüphelenip takip etti.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GELDİ

Ardından eşinin bir ev kiralayıp, bir kadınla birlikte yaşadığını öğrendi. Sevim Hüyük, dün 1 yaşındaki kızını kucağına alıp, eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Sevim Hüyük, burada karşılaştığı eşi Ali Hüyük’e ”2 çocuğun var. Aldatmaya utanmıyor musun. Çocukların rızkını kadınlarla yiyorsun” diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevim Hüyük, iddiaya göre evde masanın üzerinde duran meyve bıçağına alıp, eşinin göğsüne sapladı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Sevim Hüyük, 112’yi aradı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Hüyük yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevim Hüyük de gözaltına alındı. Çiftin 1 yaşındaki kızlarının devlet koruması altına alındığı, 2 yaşındaki çocuklarının ise Ali Hüyük’ün ailesine teslim edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DHA

ev , koca , bebek , kiralık , bıçak , kadın , aldatma