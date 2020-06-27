Kimliklerini kaybeden öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Kimliklerini evde unutan, şehir içi halk otobüslerinin kısıtlama kapsamında seferlerin olmaması nedeniyle durakta bekleyen adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Adaylar, evlerine götürülerek kimlik kartını aldıktan sonra yeniden sınav salonlarına getirildi.



Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 21 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle de kentte saat 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.

HATAY'DA DA POLİS YETİŞTİRDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan ‘Temel Yeterlilik Sınavı’na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulunun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Bunun üzerine yunus ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi’nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.