Kiracısıyla tartıştı, polislerin canına kastetti
Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İş yeri sahibi G.Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi.
G.Ö.'nün, olay yerinden uzaklaşırken hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Ş.K. yaralandı.
Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan G.Ö., polis merkezine götürüldü.
DHA
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