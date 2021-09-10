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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ militanı Türkiye'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ militanı Türkiye'de yakalandı

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalanan kişiler arasında kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü militanının da olduğu tespit edildi.

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Etiketler deaş militanı ışid deaş militan kırmızı bülten hatay Türkiye
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