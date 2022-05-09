  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kız kaçırma meselesinde silahlar konuştu: 250 bin TL başlık parası isteyince...

Kız kaçırma meselesinde silahlar konuştu: 250 bin TL başlık parası isteyince...

Kız kaçırma meselesinde silahlar konuştu: 250 bin TL başlık parası isteyince...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B. (28) gönül rızasıyla G.K.'ye (32) kaçınca aileler arasında husumet başladı.

G.K. ailesiyle birlikte, barışmak üzere N.B.'nin ailesinin evine gitti. N.B.’nin ailesi G.K.’nın ailesinden 250 bin TL başlık parası isteyince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi.

Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu. E.K. gözaltına alındı.

Etiketler kız kız kaçırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafik cezalarına dev zam!
Son seçim anketinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sürprizi
Dolar'da baraj yıkıldı! Dolar kuru 15 TL'yi aştı
Yeni madeni para geliyor: ''Haziran'da piyasada olacak''
Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı! Para cezası kesilecek
Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu''
Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı
Kulisler bunu konuşuyor: 2023 seçimleri ertelenir mi ?
Maaş alıyorlar mı, seçimlerde oy kullanabilecekler mi ? 14 soru, 14 yanıtla Suriyeliler...
30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı