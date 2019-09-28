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  4. 28 Eylül 2019 16:41

Kız öğrenci 5 kişi tarafından dövüldü

İzmir'de bir kız öğrenci, yaşıtları tarafından dövüldü. Dövülen kız fenalaşarak yere yığıldı. Karnını tutup aksayan genç kızı etraftaki vatandaşlar farkederek olay yerinden götürdü.

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İzmir'de bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen genç kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.

Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen genç kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

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