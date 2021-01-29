Kız torununa defalarca cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Turgutlu'da yaşayan Özlem O., 2 yıl önce ortaokul öğrencisi kızı L.N.T.'nin bir süredir durgun olduğunu fark edince, 16 Ekim'de psikoloğa götürüldü. L.N.T. psikoloğa ve annesine, dedesi Kenan O.'ın kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KIZI, BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU



Kızının psikolojik tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Özlem O., babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kenan O., hakkında, torununa zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Turgutlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kenan O., "Cinsel duygularımı tatmin etmek için torunuma yönelik bir eylemim olmamıştır. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce kızımın evinin yanında bulunan evimizi satıp başka yere taşındık. Bu nedenle torunumun düzeni bozuldu. Düzeni bozulduğu için de bana bu şekilde isnatta bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya O. ve avukatı ile müşteki vekilleri katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Kenan O.'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.