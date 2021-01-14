Kızı arkadaşını öldürmüştü! Savunması isyan ettirdi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur K., geçen yıl 28 Mayıs sabahı saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Gülnur K., 813 Sokak'a geldiğinde arkasından erkek arkadaşı Yusuf A. seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Gülnur K., Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yusuf A.'nın peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Gülnur K.'yi görenler, sağlık ekibine haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gülnur K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A., olayın ardından suç aleti tüfekle polise teslim oldu. Tutuklanan Yusuf A. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Manisa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SEGBİS İLE İFADE VERDİ

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına öldürülen Gülnur K.'ın annesi Keder K., babası Eyüp K. ve ablası Neşe K. ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yusuf A. ise Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. A. ifadesinde Gülnur K. ile aynı iş yerinde çalıştıklarını anlatarak, "Gülnur'un ailesi, iki yıldır ilişkimizi biliyordu. Kendisiyle sözlüydük. Aramızda sözlendik. Evlenme teklifi dahi yapmıştım. Gülnur'un Kütahya'da bulunan kardeşi rahatsızlandı, hasta ziyaretine evlerine gittim. Erkek kardeşinin sünnetine de gittim. Zaman zaman kavgalarınız oldu. Ancak Gülnur'la hiç ayrılmadık. Olaydan bir ay öncesinde Gülnur'un söz yüzüğünü takmadığını fark ettim, sorduğumda ise bahane uydurdu. İş yerinde mola saatlerinde her zaman beraber oturur, çay içerdik. Yanıma da gelmemeye başladı. Telefonla başkasıyla konuştuğunu gördüm. Başkasıyla ilişkisi olduğunu düşündüm. Kendisiyle telefonda tartıştık. Hayatında birinin olduğunu söyledi. Bu olayı babasına mesaj olarak ilettim. Sonra ayrıldık. Kendisi geldi gönlümü almaya çalıştı. Olaydan 2 gün önce hata yaptığını ve boşluğa düştüğünü söyledi. Kendisini sevdiğim için kabul ettim. İlişkimiz normal seyrine döndü. Olay gecesi konuştuk, saat 01.00 civarı bana hakaretler etmeye başladı. Sabah kendisini alıp işe götürmek için mesaj attım. Evinin önüne gittim. Beni görünce hakaret etmeye başladı. Araçta tüfek vardı. Korkutma amacıyla sıktım, koluna geldi. Dengemi kaybettim, çok korktum. Öldürme niyetim yoktu, olay bir anda gelişti. Ona bir şey olacak diye başına doğru gittim, tüfek iki el daha ateş aldı. Pişmanım" diye konuştu.

Duruşma, aralarında ablası Neşe K.'nin de bulunduğu tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

‘AİLE, EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEDİ’

Adliye önünde açıklama yapan abla Neşe K., kardeşi için adalet istediğini belirtip, "Kardeşimi öldüren o kişi iftira ve yalanlarla kendini aklayıp çıkmasın, idamla yargılansın. Ağırlaştırıp, müebbet hapis cezası verilsin. Ne olursa olsun ama gün yüzü görmesin. Dışarı çıkmasın" dedi.

Baba Eyüp K. da gözyaşları içinde "Kızıma bunu yapanın en ağır şekilde, müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum. 5- 10 yıl sonra indirimlerle, af ile dışarı salınsın istemiyorum. Karşısında kendisini savunacak kimse yok. Kızım toprağın altında ama o şimdi iftira atarak indirim için her şeyi söyleyebiliyor. Biz, delillerin en ince ayrıntısına kadar toplanıp, sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Anne Keder K. ise, "Kızımı öldüren kişiye idamsa idam, müebbetse müebbet, ne gerekiyorsa o cezanın verilmesini istiyorum" dedi.