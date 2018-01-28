Kızılırmak'ta facia ! İki arkadaşın cesedi bulundu

Ankara'dan dün sabah saatlerinde yola çıkan 4 arkadaş Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Tımarlı köyüne gelerek Kızılırmak Nehri kenarına kamp kurdu. Gruptan Özkan Adan (22) ve Ersoy Çayır, öğleden sonra balık tutmak için bot ile nehre girdi. Bir süre sonra iki arkadaş nehre düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı çalışmalarda bir süre sonra olay yerinin yakınında Adan'ın cesedi bulundu. Çayır’ın cesedine ise sabaha karşı ulaşıldı.

Özkan Adan ve Ersoy Çayır'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.