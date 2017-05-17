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  4. 17 Mayıs 2017 20:02

Kızını silah zoruyla rehin aldı

Konya'da kızını av tüfeği zoruyla kaçıran kişi polisten ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi.

Kızını silah zoruyla rehin aldı
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Konya'da Ahmet G., kızı H.G.’yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polisin peşine düştüğü Ahmet G., yakalanacağını anlayınca kent merkezi çıkışında otomobili durdurup silahın namlusunu kızına çevirerek, polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi.

Ahmet G., bugün saat 17.50 sıralarında merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi’nde, kızı H.G.’yi av tüfeği zoruylaÿotomobiline bindirip kaçırdı.

Yakınlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis,ÿAhmet G.’nin aracını takibe aldı. Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet G., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet G., tehditleri savurup polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi.

Ahmet G.’yi eyleminden vazgeçirmek için çalışmalar sürerken, olay yerine psikolog çağrıldı.

silah , polis , konya , rehin