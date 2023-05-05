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Kızının saçı çekildi iddiasıyla müdür yardımcısını vurdu

Kızının saçı çekildi iddiasıyla müdür yardımcısını vurdu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu basıp müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu.

Anaokulunda kızının saçının çekildiğini iddia eden veli okul müdür yardımcısını vurdu.

Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.

Müdür yardımcısı İsmail K. (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail K.’e doğru ateşledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan müdür yardımcısı K., okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail K.’ün taburcu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM"

Emniyet çıkışı muhabirlerin "Neden yaptınız?" sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan olay sonrası Karacabey İlçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusundan yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdiler.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verildi.

İHA

Etiketler bursa karacabey okul
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