Kızlara hava atarken terör estirdi: 7 öğrenci yaralı

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre, ‘drift’ diye tabir edilen tekerlek kaydırma hareketini yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.







Otomobilin öğrencilerin sıkıştırarak yaraladığı bahçe duvarı yıkıldı

Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.







“Kızlara hava atmak için drift yaptı”

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi. Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış” diye konuştu.



Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.





YARALI GENÇ KIZLAR O ANLARI ANLATTI

Yaşanan olayda Ayça Telli (17) dizinden, Yaren Tümer (17) ise yüzünden ve vücudunun sağ tarafından yara aldı. Tümer’in ayrıca aldığı darbe sonrası dişlerinin döküldüğü de öğrenildi.

"ARKAMIZI DÖNMEMİZ İLE ARABANIN ÇARPMASI BİR OLDU"

Telli ve Yaren, kaza sonrası tedavi altına alındıkları hastanede yaşananları anlattı.

Telli, ''Biz okul çıkışındaydık 7 arkadaş, arkamızı dönmemiz ile arabanın çarpması bir oldu zaten. Biz arkamızdaki duvarın önünde kaldık diğer arkadaşlarımız duvarın arkasına savruldu. Olayın şoku ile ayağa kalktık ama sonradan yere yıkıldık. Aracı öncesinde görmedim, herhalde bizi görünce frene bastı onun hızı ile bize çarptı” dedi.

"BAHÇE DUVARIYLA BİRLİKTE BİZİ SÜRÜKLEDİ"

Olayın mağdurlarından Yaren Tümer ise, “Biz 7 arkadaşımız birlikte yürüyorduk. Sonrasında ise arkadan döne döne kontrolünü kaybetmiş bir araba geliyordu. Ben döndüm baktım o anda bize çarptı zaten döndüğümde. Benim sağ tarafım komple yara içinde. Bahçe duvarıyla birlikte bizi sürükledi. Duvar yıkıldı. Duvarın öbür tarafına geçtik, 3 kişi öbür tarafa geçtik. Yaralandık, bir arkadaşın beli kırılmış” diye konuştu.

Telli ayrıca drift iddialarına ise, “Evet, çok hızlı geliyordu” diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.