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Konteyner kentte iğrenç olay! Küçük kıza istismardan tutuklandı

Konteyner kentte iğrenç olay! Küçük kıza istismardan tutuklandı
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Malatya'da konteyner kentte kalan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan 7 yaşındaki depremzede kız çocuğunun kaybolması üzerine emniyet harekete geçti. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen şüpheli tutuklandı. 

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve yoğun bakımda olduğu"na dair haberler üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Yaşı küçük çocuğun 18 Mart'ta kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mağdure 18 Mart, saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır. Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük mağdurenin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur."

AA

Etiketler Malatya depremzede cinsel istismar
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