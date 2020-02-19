  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Şubat 2020 17:53

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya'daki kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 42 Y 3369 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Y.B. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konya , kaza , takla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM