  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Şubat 2020 17:52

Konya'da 17 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Konya'da kar ve tipi nedeniyle görüşme mesafesi 1 metreye kadar düştü, zincirleme kaza meydana geldi. 17 aracın karıştığı kazada 1'i hamile kadın 15 kişi yaralandı.

Konya'da 17 araç birbirine girdi: 15 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya- Ankara Karayolu'nun Gelemiş Mevkisi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düşünce aralarında TIR'ların da bulunduğu 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 hamile kadının da aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunun her iki yönü de uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. 



DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konya , zincirleme kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM