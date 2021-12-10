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Konya'da vahşet! Domuz bağıyla bağlanmış şekilde ölü bulundu

Konya'da vahşet! Domuz bağıyla bağlanmış şekilde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu bir kişi, başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah R., aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu. Nakibullah R.'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Nakibullah R.'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nakibullah R.'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler konya afgan cinayet
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