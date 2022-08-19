Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı!

Ankara'da, emlak firmasının satın aldığı müstakil evin bahçesinde ''Baron'' isimli köpek toprağı eşeleyince, 2 ay önce eşi Durmuş Ç. tarafından çekiçle öldürülerek alüminyum folyoya sarılıp, toprağa gömülen Ayşen Ç.'nin cesedi bulundu.

Bir hafta önce Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nden eski bir müstakil ev satın alan emlak firması, geçen hafta tadilat çalışması başlattı.

Firmanın Rottweiler cinsi 'Baron' adlı köpeği de geceleri koruma amaçlı bahçeye bırakıldı. 'Baron', aynı gün evin bahçesindeki toprağı eşelemeye başladı. Köpeğin eşelediği yerden kötü kokular gelmesi üzerine toprağı kazan inşaat işçileri, alüminyum folyoya sarılı kadın cesediyle karşılaştı.

Firma yetkilisi, durumu polise haber verdi. Polisin yaptığı inceleme sonucu yaklaşık 2 ay önce gömüldüğü belirlenen cesedin, evin eski kiracısı Ayşen Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOMŞULARA 'EŞİM BENİ TERK ETTİ' DEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Ayşen Ç.'nin eşi Durmuş Ç., gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Ç., 'mal varlığı' nedeniyle eşi ile tartıştıklarını ve daha sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşini öldürüp, bahçeye gömdüğünü söyleyen Durmuş Ç., komşularına da Ayşen Ç.'nin, kendisini terk ettiğini söyledi. Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayşen Ç.'nin cenazesi de ailesi tarafından toprağa verildi.

DHA