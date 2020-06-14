Korkulan oldu! Türkiye'de vaka sayısı bin 500'ü aştı!

Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 562 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 562 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 807 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 178 bin 239'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 330 oldu.

'HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ'

Koca, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim'' ifadelerini kullandı.

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka

11 Mart : 1 vaka

12 Mart : 5 vaka

13 Mart : 5 vaka

14 Mart : 6 vaka

15 Mart : 18 vaka

16 Mart : 47 vaka

17 Mart : 98 vaka, 1 ölüm,

18 Mart : 191 vaka, 2 ölüm,

19 Mart : 359 vaka, 4 ölüm,

20 Mart : 670 vaka, 9 ölüm,

21 Mart : 947 vaka, 21 ölüm,

22 Mart : 1236 vaka, 30 ölüm,

23 Mart : 1529 vaka, 37 ölüm,

24 Mart : 1872 vaka, 44 ölüm,

25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölüm,

26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölüm,

27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölüm,

28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölüm,

29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölüm,

30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölüm,

31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölüm,

1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölüm,

2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölüm,

3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölüm,

4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölüm,

5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölüm,

6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölüm,

7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölüm,

8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölüm,

9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölüm,

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm,

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm,

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm,

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm,

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm,

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm,

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm,

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölüm,

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm,

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölüm,

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölüm,

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölüm,

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölüm,

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölüm,

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölüm,

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölüm,

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölüm,

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölüm,

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölüm,

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölüm,

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölüm,

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölüm,

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölüm,

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölüm,

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölüm,

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölüm,

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölüm,

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölüm,

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölüm,

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölüm,

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölüm,

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölüm,

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölüm,

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölüm,

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölüm,

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölüm,

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölüm,

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölüm,

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölüm,

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölüm,

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölüm,

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölüm,

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölüm,

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölüm,

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölüm,

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölüm,

26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölüm,

27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölüm,

28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölüm,

29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölüm,

30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölüm,

31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölüm,

1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölüm,

2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölüm,

3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölüm,

4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölüm,

5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölüm,

6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölüm,

7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölüm,

8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölüm,

9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölüm,

10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölüm,

11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölüm,

12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölüm,

13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölüm,