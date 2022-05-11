Korkunç olay! 2 kadına asitli saldırı! Biri sevgilisi diğeri arkadaşı

Denizli'de bir kişi otel odasında tartıştığı sevgilisi ile arkadaşı olan 2 genç kadına asit döküp yaraladı

Denizli'de Ö.G. (44), otel odasında tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi S. K. (27) ve Kırgızistan uyruklu arkadaşı S.K.'yı (23) üzerine asit döküp yaraladı. Ö.G., saldırdığı esnada sıçrayan asit nedeniyle yüzünden yaralandı.

Ö.G., İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi S. K. ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı S.K. ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre, Ö.G. ile sevgilisi S. K. arasında dün telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. S. K., Ö.G.'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Ö.G., önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü.

Ö.G., termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi S. K. ve kız arkadaşı S.K.'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Ö.G. yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Ö.G., olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan S. K. ve S.K. acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan S. K., İzmir'e sevk edildi. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

'YARALAMAK İÇİN ÜZERİNE DÖKTÜM'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan Ö.G.'in yakalanması için çalışma başlattı. Aydın'da olduğu belirlenen Ö.G., dün düzenlenen operasyonla yakalanıp Denizli'ye getirildi. Ö.G., ifadesinde, sevgilisiyle telefonuna izinsiz baktığı için kavga ettiklerini belirtip, "Telefonunu kontrol etmek istedim. Sevgilim bana 'Benim telefonumu senin alma hakkın yok' dedi. Beni aldattığını söyleyince aramızdaki tartışma büyüdü. Elimdeki telefonunu almak isterken, yüzümü tırmaladı. 'Senin gibi aç köpekle işim olmaz' deyince kendimi kaybettim. Daha sonra kireç çözücüyü alarak kapağını açıp ona doğru savurdum. Kireç çözücünün yakıcı olduğunu bilmiyordum. Neden aldığımı da hatırlamıyorum. Olayı tasarlayarak ya da planlayarak otele getirmedim. Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşı nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime kireç çözücüyü dökmemden sonra birbirlerine sarılmışlardı, o nedenle yaralanmış olabilir" dedi.

TERMOSU ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Ö.G.'in içinde asit dolu termosu poşetle resepsiyondan alıp odaya götürdüğü anların otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Ö.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.