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  4. 02 Aralık 2020 17:59

Korkunç olay! Trafo direğinde yanmış cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sulama kooperatifinde görevli bir kişinin yanmış cesedi trafo direğinde bulundu.

Korkunç olay! Trafo direğinde yanmış cansız bedeni bulundu
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Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosunun yer aldığı yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir direğin üzerinde dün vatandaşlar tarafından yanmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başmakçı Sulama Kooperatifi'nde görevli Süleyman Akoğlan'a ait olduğu belirlenen ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Süleyman Akoğlan'ın akıma kapılıp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

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