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Korkutan görüntüler: Yanan evin balkonundan alt kata atladı

Korkutan görüntüler: Yanan evin balkonundan alt kata atladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evinde yangın çıkan Emre K., binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt kata atladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evinde yangın çıkan Emre K., binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkarak bir alt kattaki balkona atladı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 38. sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3’üncü katında oturan Emre K.'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerden kaçmak için balkona çıkan Emre K. ise balkondan sarkarak bir alt katın balkonuna atladı. K.'ın balkondan sarkarak, atladığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emre K.’ın olaydan yara almadığı belirlendi. Yangında ev hasar görürken, inceleme başlatıldı.

Etiketler KOCAELİ YANGIN balkon
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