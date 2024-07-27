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Kredi alamayan emekli ve memurları böyle soydular

Kredi alamayan emekli ve memurları böyle soydular
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Ankara'da düzenlenen operasyonda, bankalardan kredi alamayan onlarca emekli, memur ve kamu görevlisine senet imzalatıp yüksek faizle para verip emekli maaşlarına da haciz koyduran çete çökertildi.

Ankara'da, 'Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır' ilanıyla nakit para verdikleri 99 kişiye yüksek faiz uygulayarak senet ve fatura imzalatan, ardından da maaşlarına haciz getiren 7 kişi hakkında 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ü.K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin lira aldığını, kendisinden boş senet talep edildiğini ve zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini anlattı.

37 bin lira ödemesine rağmen senedinin geri verilmediğini, ayrıca borcunun daha bitmediği belirtilerek tehdit edildiğini anlatan K.Ö., senedin üzerine 90 bin TL yazılarak Ankara 8. İcra Dairesi'nde icraya verildiğini ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları, faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bir internet adresi ve sosyal medya hesabı kullandıkları belirtildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan A.P. ve İ.M..'nin 30 yıla, T.K.'nın 120, A.G.'nin 930, Ü.K.'nın 954, C.A.'nın 54 yıla kadar, Ş.K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin 99 mağdurdan 5 milyon lira haksız kazanç sağladı belirtildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler emekli kamu görevlisi tefeci dolandırıcı tuzak hapis tefecilik
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