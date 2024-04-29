Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu

İstanbul'da sokakta 14 yaşındaki bir çocuğu "sana para vereceğim" diyerek kandıran bir kişi minik çocuğun cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi para verme vaadiyle kandırdığı 14 yaşındaki çocuğu Bağcılar'a götürdü ardından da çocuğun telefonunu alarak kaçtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuğun ailesi şikayetçi olurken, şüphelinin çocuğu kandırıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Nisan Cuma günü, saat 09.45 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesin'de meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, babası yoğun bakımda olan 14 yaşındaki K.T.'ye babasına daha önce yardım ettiğini söyledi. Çocuğun güvenini sağlayan şüpheli ardından da çocuğa iyi bir iş ve ücret vereceğini söyledi. Şüpheli, kendisiyle gelmesi konusunda ikna ettiği çocukla minibüse binerek Bağcılar'a gitti. Şüpheli, burada kontör yükleyeceğini söyleyerek çocuğun telefonunu aldı ardından da kayıplara karıştı.

"PARA VERECEĞİM DİYE KANDIRDI"

Bir esnafa sığınan çocuk, annesi B.T.'yi arayarak durumu bildirdi. Ardından esnaf çocuğu taksiye bindirerek annesinin verdiği adrese gönderdi. Çocuğuna tekrar kavuşan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını iznceledikten sonra olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.14 yaşındaki K.T., "Para vereceğim diye kandırdı yardım için" dedi. Öte yandan şüphelinin çocuğu kandırıp Bağcılar'a götürdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.Şüpheli 28 Nisan Pazar günü polis ekipleri tarafından yakalandı.

"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Anne B.T., "Gel seni işe götüreceğim, para vereceğim demiş, almış götürmüş arabaya bindirmiş. İndirdikten sonra telefonunu istemiş, telefonuna kontör yükleyeyim demiş, telefonu almış gitmiş. Üç gündür polis, karakol dolaşıyorum, şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum."dedi.

"TELEFONU ALIP ORTADAN KAYBOLMUŞ"

Konuyla ilgili konuşan Önder Özgür ise, "Çocuğa gelip 'Babanı biz daha önce çalıştırmıştık, gel seni ben çalıştırmaya götüreyim' diyor. Çocuk da parayı cazip buluyor, 'Yarım saatliğine 500 lira veririm' diyor ardından da alıp minibüse bindiriyor. Bağcılar’da bir yerde bırakıyor. Bağcılar'a gidince diyor ki, 'Sen telefonunu bana ver, ben senin telefonuna kontör yükleyeyim, sıkıntı çekme'. Çocuk da telefonunu ona veriyor. Ondan sonra iş hanına giriyor ve adam kayboluyor. Kaybolduktan sonra çocuk çaresiz kalınca gidip esnafa sığınıyor. Allah’tan annesinin telefon numarasını biliyormuş, annesine telefon ediyor. Esnaf diyor ki çocuğunuz burada, anne de 'Çocuğu bir taksiye bindirip Hacı Mustafa Güllü Camii'ne gönderin' diyor. Esnaf yardımcı olmuş. Bugün de yapan vatandaşın yakalandığını söyledi polis." şeklinde konuştu.

Olayın yaşandığı yerde esnaflık yapan Seyithan Badur, "Bizim çocuklarımız da var burada. Yarın bir gün gelip birine zarar vermeyeceği ne malum. Yakalanmış ama gereken cezayı almasını istiyoruz." dedi.

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DHA