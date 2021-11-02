Küçük kızları tacizden kurtaran Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da küçük kızları tacizden kurtarmaya çalışan 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan, tacizciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, geçen hafta pazar günü Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde meydana geldi. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mert T. ile Yunus H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TACİZCİ KURBANI OLDU'

DHA'ya konuşan Haydarcan Kılıçdoğan'ın çocukluk arkadaşı Kadir Güreşir, "Arkadaşım evine doğru giderken 2 tane kız çocuğu kafede doğum günlerini kutlarken yanına gelip, sarkıntıya uğradıklarını söyleyerek yardım istiyor. Arkadaşım 'Ayıp değil mi, niye böyle yapıyorsunuz' derken 2 kişi bıçakla saldırmaya başlıyorlar. Çocuklar daha sonra kaçtı, biz bir şey yapamadık. Kalbine ve böbreğine aldığı bıçak darbesi ile yere yığılıp kalıyor. Hastanede bu sabah hayatını kaybediyor. Yani tacizcileri engellemek isterken, tacizci kurbanı oluyor" dedi.

'KIZLARIN AİLELERİ ACIMIZI PAYLAŞTI'

Haydarcan Kılıçdoğan'ın ismini vermek istemeyen dayısı ise yeğeninin kızları taciz eden 2 kişiyi uyardığını söyleyerek, "Bunun üzerine Haydarcan'a saldırmışlar, bıçaklamışlar. 2 gün ölümle pençeleşti, maalesef bu sabah hayata veda etti. Haydarcan, tanımadığı insanlara yardım ederken canından oldu. Kızların aileleri yanımıza gelerek 'birlikteyiz' dedi. Yani destek verdiler, acımızı paylaştılar. 'Gerçekten Haydarcan bizim kızlarımız için canından oldu' dediler" diye konuştu.

BABA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Bu arada, Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası Nurettin Kılıçdoğan, Batıkent'te bulunan evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. İki çocuğundan birinin kaybeden Nurettin Kılıçdoğan'ın üzüntülü olduğu görüldü. Haydarcan Kılıçdoğan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.