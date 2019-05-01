Küçük Zeynep'in katilinden akılalmaz savunma

Kırklareli'de geçen Mart ayında 11 yaşındaki kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kerem S.'nin (28), minik Zeynep'i eşiyle karıştırdığını söylediği öğrenildi. Kerem S.'nin olay anını aldığı ilaç ve alkol nedeniyle hatırlamadığını ancak cinayetten pişman olduğunu söylediği belirtildi.



Kırklareli merkezde geçtiğimiz Mart ayında kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldüren Kerem S.'nin mahkemedeki yargılanmasında çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. İlk olarak Zeynep Esin'i iterek yere düşürdüğünü, başına tuğla ile vurmadığını söyleyen Kerem S., aynı mahkemede daha sonra olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Polisten kaçmış

Cinayetin meydana geldiği gün babasına ait arabasıyla Kırklareli'de gezintiye çıktığını söyleyen Kerem S. daha sonra polis ekipleri tarafından durdurulunca at arabasını bırakıp kaçtığını söyledi. Kerem S. polis tarafından aranması olduğu için polisten kaçtığını belirterek, at arabasını da polise yakalattığı için babasından dayak yediğini, bu nedenle de cinayet günü moralinin bozulduğunu söyledi.

Kolundaki yara izleri

Kerem S.'nin mahkemede kolundaki çizik ve yara izleriyle ilgili soruya ise "Babam bana tokat atınca sinirlendim. Duvarı yumrukladım. Daha sonra da kolumu jilet ile kestim. Elim ve kolumdaki yaraların nedeni bu sebepler" dediği belirtildi.

Olaydan önce ilaç ve alkol almış

Kerem S.'nin cinayetten önce çöpten bulduğu sakinleştirici ilaçları içtiği ve ardından da alkol aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı, aldığı alkol ve ilaçların etkisiyle olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.

Zeynep'i şüphe çekmemek için almış

Polis tarafından aranması olduğu için kuzeni Zeynep'i yanına aldığını belirten Kerem S.'nin, daha sonra mahalle bakkalından alkol satın aldığı ve içtiği alkolün de etkisiyle algılarını kaybettiğini söylediği belirtildi.

Çelişen ifadeler vermiş

Öte yandan Kerem S.'nin mahkemede birbirini tutmayan ifadeler verdiği öğrenildi. İlk başlarda alkol aldığı için olay anını hatırlamadığını söyleyen Kerem S.'nin, aynı yargılamanın sonuna doğru Zeynep'in başına tuğla ile vurmadığını, ittirdiğini söyleyerek bu anları net bir şekilde hatırlaması dikkat çekti.

Eşine benzetmiş

Tüm bunların yanı sıra cinayetle ilgili Kerem S.'nin söylediği en dikkat çeken kısım ise Zeynep'in öldürülme anı oldu. Kerem S.'nin metruk binaya Zeynep'le nasıl gittiğini hatırlamadığını ancak daha sonra Zeynep'i boşanmak üzere olduğu eşi T.S.'ye benzettiğini söylediği öğrenildi. Kerem S.'nin ifadesinde "Zeynep'i eşime benzetmiş olabilirim. Eşim sandığım Zeynep'e boşanma ile ilgili bir şeyler söyledim. Çocuğumun olduğunu, neden benden ayrılmak istediğini sordum" dediği öğrenildi.

"Tuğla ile vurmadım"

Öte yandan başına aldığı darbelerle öldürülen Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurmadığını iddia eden zanlının olay yerinde bulunan kanlı tuğlayla ilgili soruya, "Başını çarpmasından kaynaklı olabilir" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Yaşanan bunca gelişmelere rağmen zanlının cinayetten dolayı pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söylediği öğrenildi. Ancak mahkeme, Kerem S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.