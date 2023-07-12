Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan mimardan acı haber
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay geçen hafta çarşamba günü meydana geldi. Köpeğini dolaştıran Lütfü S., bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine S. yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU
Burada kuduz teşhisi konulan S., Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te tedavi gören S., bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü S.’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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