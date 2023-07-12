  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan mimardan acı haber

Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan mimardan acı haber

Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan mimardan acı haber
Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay geçen hafta çarşamba günü meydana geldi. Köpeğini dolaştıran Lütfü S., bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine S. yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Burada kuduz teşhisi konulan S., Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te tedavi gören S., bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü S.’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Etiketler kuduz köpek saldırı mimar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber
Ünlü ekonomistten emeklilere ''seyyanen zam'' müjdesi
İzmir'deki orman yangını can aldı!
Sıfır km otomobile KDV zammı! Fiyat listeleri güncelledi
Beklenen veri geldi, Dolar, Euro ve altın uçtu!
Bakan Koca'dan ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı
Asgari ücrete 4 ayda bir zam teklifi Meclis'te
Ölü bulunan ''Maserati'li polis''in eşi isyan etti
Burcu Esmersoy'dan ''kim inanır 50'ye merdiven dayadığıma'' pozları