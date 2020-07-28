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  4. 28 Temmuz 2020 19:36

Kurban Bayramı öncesi hasta hayvanları satmaya çalışan şebeke çökertildi

İstanbul'da, kurban pazarlarında satılmak üzere veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanlar için hazırlanan küpelerin ikizini yaparak kontrolden geçemeyen hasta hayvanları satmaya çalışan 6 kişilik bir şebeke polis tarafından çökertildi.

Kurban Bayramı öncesi hasta hayvanları satmaya çalışan şebeke çökertildi
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Kurban Bayramı öncesinde, hasta hayvanları kurbanlık olarak piyasaya sürmeye çalışan şebekelere yönelik Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda, kısa süre önce sağlıksız hayvanları piyasaya sürmeye çalışan bir şebeke belirlenip takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla izlenen şebekenin, veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanların küpelerini kopyalayarak kontrolden geçemeyen hayvanlara takmak üzere ikizini yaptığı tespit edildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Yapılan ikiz küpeleri kurban pazarlarına götürmek üzere hasta hayvanlara taktığı belirlenen şebekeye tespitlerin ardından operasyon düzenlendi.

 
Arnavutköy merkez olmak üzere İstanbul'un değişik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda kimliği belirlenen 6 şebeke üyesi adreslerinde yakalanıp gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte ikizleme hayvan kulak küpesi ele geçirildi. Şebekenin sattığı ve elinde bulunan hayranları incelmeye alan polisin soruşturmadı derinleştirerek sürdürdürdüğü öğrenilirken şebeke üyeleri emniyette sorguya alındı.

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