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  4. 20 Temmuz 2020 18:29

Kuyumcu kuryesine gasp! 120 bin lira ile 2 kilogram altın çalındı

İstanbul'da silahlı ve maskeli kişiler tarafından bir kuyumcu kuryesi gasp edildi. Olayda 120 bin liranın ve 2 kilogram altının çalındığı belirlendi.

Kuyumcu kuryesine gasp! 120 bin lira ile 2 kilogram altın çalındı
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İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Vehbi A., Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak otomobille yola çıktı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A.'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

120 BİN LİRA PARA VE 2 KİLO ALTIN ÇALINDI

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A.'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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gasp , altın , kurye
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