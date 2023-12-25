KYK yurdunda onlarca öğrenci hastanelik oldu
Kars’ın Kağızman ilçesinde KYK yurdunda kalan 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kağızmanlı Hıfzı Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı. 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kağızman Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Tedaviye öğrencilerden bazıları taburcu edildi. Ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.
AA
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